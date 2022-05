Rio de Janeiro, cidade hardcore

O Museu de Arte do Rio situa-se no mesmo cais onde atracaram os navios negreiros, na maior chegada de escravizados do mundo. O programa museológico radica nesta experiência traumática e a sua coleção percorre-se sem as amarras da organização cronológica e das divisões disciplinares. A nova exposição, Crônicas Cariocas, é o espelho do Rio de Janeiro e duma revolução cultural.