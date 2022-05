Andy Warhol e o seu legado de visita à Casa de São Roque

Um conjunto de 38 polaróides coloridas e de 40 impressões fotográficas a preto e branco produzidas por Andy Warhol nos anos 70 e 80, e nunca antes apresentadas em Portugal, forma o núcleo da exposição Warhol, Pessoas e Coisas, que se pode ver a partir das 13h30 deste domingo na Casa de São Roque, a par de dois importantes filmes do criador da Factory, Kiss (1963-64), que durante cerca de uma hora mostra uma sucessão de casais a beijar-se, e The Chelsea Girls (1966), um marco do cinema experimental, concebido para dois ecrãs, um colorido e outro a preto e branco, com bandas sonoras diferentes, filmado sobretudo no mítico Chelsea Hotel, mas também na Factory e noutros lugares de Nova Iorque e protagonizado pelo grupo de estrelas que rodeavam o artista, de Nico, episódica vocalista dos Velvet Underground, a Ondine (nome civil Robert Olivo) ou Ingrid Superstar, uma das suas mais enigmáticas colaboradoras, que no dia 7 de Dezembro de 1986 saiu para comprar cigarros e nunca mais foi vista.