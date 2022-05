Governo quer reforçar os postos de fronteira no período de Verão com recurso a agentes da PSP

A intenção foi comunicada, esta sexta-feira, pela secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, numa reunião com o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF). Sindicatos da PSP sem informação

O Governo está a preparar o reforço dos postos de fronteira com recurso aos efectivos da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (CIF/SEF) e também com a requisição de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).