A oportunidade para um importante novo ciclo político

Com o país suspenso e o futuro adiado desde que, a 27 de Outubro de 2021, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 chumbou no Parlamento, no final da próxima semana parecem finalmente estar criadas as condições para que a política e a gestão do Estado possam retomar a normalidade. Na sexta-feira, 27 de Maio, decorre na Assembleia da República a votação final global do Orçamento do Estado para 2022. No sábado, 28 de Maio, realizam-se as eleições directas internas do PSD para a eleição do seu presidente.