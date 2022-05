Leonor Caldeira: “A Ordem dos Advogados devia permitir uma ONG de advocacia de direitos humanos”

A jovem advogada ficou conhecida por defender uma família do Bairro da Jamaica e Francisco Louçã contra André Ventura e Pedro Frazão do Chega.

Com apenas 28 anos, Leonor Caldeira recebeu esta quinta-feira, no Dia do Advogado, o prémio Nelson Mandela da associação PróPública - Direito e Cidadania pelo seu trabalho em defesa “do interesse colectivo” na área da justiça climática e dos direitos humanos, inclusive em regime pro bono. Ao PÚBLICO, a jovem advogada, que já ganhou processos contra o presidente e o vice-presidente do Chega, defende o seu ideal de advocacia sem fins lucrativos.