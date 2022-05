O Dia Mundial do Portinglês

Em 2019, a UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma das razões invocadas foi o facto de o português ser a 4.ª língua mais falada no mundo, com 290 milhões de falantes nativos, espalhados por quatro continentes. Das várias celebrações realizadas nesse dia, a que mereceu maior relevo na imprensa portuguesa foi a “leitura continuada” d0’Os Lusíadas na Universidade Complutense de Madrid. Inspirada no que os espanhóis fazem com o Dom Quixote, de Cervantes, falantes de português, de várias nacionalidades, recitaram Camões, durante sete horas.