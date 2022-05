Primeiro-ministro australiano admite derrota nas eleições

Resultado marca o fim de uma quase uma década de conservadorismo na Austrália. Trabalhistas poderão governar com ecologistas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, reconheceu a derrota depois da divulgação de resultados provisórios das eleições, marcando o fim de quase uma década de governos conservadores no país. Morrison disse ainda que se demitirá da liderança do seu partido.

O Partido Trabalhista, na oposição, terá vencido sem maioria, e o seu candidato, Anthony Albanese, poderá governar com um possível apoio dos Verdes ou de independentes ecologistas, diz o diário britânico The Guardian.

Os resultados parciais mostraram que o Partido Liberal de Morrison foi penalizado sobretudo na parte ocidental do país e nos centros urbanos.

“Vimos na nossa própria política um grande grau de disrupção”, disse Morrison, apontando o número baixo dos primeiros votos (o sistema australiano tem dois) para os principais partidos.

Os chamados “independentes azul-esverdeados”, que fizeram campanha com base em políticas de integridade, igualdade e na resposta à emergência climática, tiveram bons resultados, o que quer dizer que o novo Parlamento será menos céptico em relação ao clima do que o que apoiou o Governo pró-carvão de Morrison, diz a Reuters.

Muitos eleitores terão expressado a sua frustração com a falta de acção sobre as alterações climáticas após as recentes inundações e incêndios, que foram dos piores a alguma vez atingir o país.