Joachim Koerper traz ambição Michelin a Porto Covo e ao Alma Nómada

O chef do lisboeta Eleven (uma estrela Michelin) assina a nova carta do Alma Nómada e, pela primeira vez, um menu de bar de praia, com o A.MAR, dois projectos gastronómicos do Costa do Vizir, em Porto Covo.

“À primeira vista, quando vim aqui e vi as rulotes, assustou-me um pouquinho”, confessa Joachim ​Koerper​​, novo chef consultor do Alma Nómada, no parque de campismo Costa do Vizir, em Porto Covo. “Nunca gostei de viajar com rulotes, sou hotel, mas o meu pai era um fã e quando era pequeno ia com eles. Então, lembra-me também um pouquinho a minha infância, tudo isto.” Aos oito ou dez anos, recorda, a família tinha “uma casa com muito terreno ao redor” e um burro, uma vaca, alguns patos. Nas férias de Verão, ficava responsável pelas galinhas por umas semanas. Eram três ou quatro dezenas. “Dormia lá numa rulote e tinha de recolher os ovos pela manhã. Tinha um ‘Campigás’ e fazia os ovos para mim, já com oito ou dez anos”, conta.