Há festa na Bairrada: este sábado, a casta Baga celebra o seu dia

Todos à Bairrada. É com as adegas de portas abertas, provas, petiscos e animação, que os Baga Friends celebram a partir de agora o Dia Internacional da Baga.

O terceiro sábado do mês de Maio passa, a partir de agora, a ser o Dia Internacional da Baga, data que o grupo Baga Friends decidiu comemorar abrindo as portas das suas adegas e convidando todos a provar. E não só os especialistas e conhecedores, a ideia é democratizar a casta, promovendo o contacto alargado com as várias colheitas, estilo de vinhos e métodos de produção.

Filipa Pato, Luís Pato, Quinta da Vacariça, Quinta das Bágeiras, Quinta de Baixo – Niepoort, Sidónio de Sousa e a novidade Vadio Wines – que se estreia no grupo – abrem as portas e as garrafas das mais variadas colheitas para dar a provar a versatilidade da icónica casta da Bairrada.

E mostrar também que num país em que a tradição é o vinho de lota, a Baga faz a festa sozinha. Dos fabulosos espumantes e tintos de guarda, aos rosés e vinhos jovens. Como diz Mário Sérgio, Quinta das Bágeiras, “tem a acidez, os taninos e a estrutura aromática para fazer grandes vinhos sem precisar de outras castas”, e é também por isso que todos a devem neste sábado provar os seus vinhos.

Depois dos jantares temáticos nas adegas da Quinta da Vacariça, Sidónio de Sousa e Quinta de Baixo/Niepoort, na sesta, este sábado é o dia de entrar nas adegas dos sete produtores. Na cave de Luís Pato há mesmo um “Assalto à Adega com Charles Metcalfe”, ou seja uma prova comentada pelo reconhecido crítico britânico que vai “roubar” cinco vinhos ao arquivo do produtor. Na Quinta de Baixo, a Niepoort abre as portas para visitas à adega e provas comentas, enquanto na Quinta das Bágeiras a par da prova de todos os vinhos que estão no mercado, os visitantes podem também adquirir (100€) uma das 250 garrafas magnum com serigrafia do Baga 2012.

E se Sidónio de Sousa põe em prova o seu Garrafeira 2011 Magnum, proporciona duas fantásticas provas durante a tarde (15/16h e 17/18h) na Adega do restaurante Rei dos Leitões, com prova vertical do Solera desde 2001, Nossa Missão (2015, 16 e 17) e Espírito de Baga 2017. Tudo devidamente acompanhado de petiscos.

Já na Quinta da Vacariça, François Chasans dá a provar as novidades Rosé, Baga 2018, Garrafeira 2016 e Branco 1.ª Colheita, e proporciona também visitas sobre o trabalho em biodinâmica e prova com toda a equipa. Na Vadio Wines, na adega de Poutena, além das duas visitas programadas (10h e 16h) há também almoço de chanfana, cozinhado pela anfitriã Luísa Patrão e com prova vertical de Grande Vadio das colheitas de 2011 a 2016.

Os preços variam consoante a adega e o programa, e é claro que não se pode estar em todas, mas há também o consolo que os Baga Friends deixam com esta iniciativa: para o ano há mais, no terceiro sábado de Maio.