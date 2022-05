Moment’s Lounge: Uma sala de estar sobre as vinhas, em Palmela

O nome traduz sem rodeios o modo de utilização. O Moment’s Lounge, apresenta Marco Butes, nasceu com o propósito de ser um sítio para “aproveitar o momento, desfrutar”. Este alentejano criado em Palmela tinha a ideia de “fazer algo na praia” quando trocou a área da logística pela criação de um poiso que servisse de montra da região. Em boa hora se deixou perder antes por este mar de vinha.

A vinha é diminuta, entenda-se – ocupa metade de um rectângulo de dois hectares à beira da estrada, mas cumpre o desígnio de dar um quadro bucólico onde pousar a vista. Tanto melhor se tiver as cores do pôr-do-sol a pintá-la. Um passadiço de madeira por entre as videiras dá as boas-vindas a partir do parque de estacionamento, e as cepas que estão à mão são deixadas sem tratamento, em jeito de convite a debicar as uvas quando é tempo delas. Um sítio para “desfrutar”, dizia Marco. Inclusive, no sentido literal.

Os vinhos dão o mote, mas Marco Butes quer afirmar o Moment’s Lounge sobretudo como restaurante, mais do que apenas wine bar. Da cozinha, em “funcionamento ininterrupto enquanto a casa está aberta”, saem petiscos clássicos da mesa convivial, como peixinhos da horta, pica-pau, ovos rotos, mas também tábuas de queijos e enchidos, de marisco, de carnes (e uma versão vegana) que são pequenos festins. Ocasionalmente, acontecem também jantares vínicos, em parceria com produtores locais.

Em matéria de vinhos, tem predominância a região (25 referências), que assegura dois terços da carta, reduzida mas estudada para fugir ao mais-do-mesmo. A escolha é feita pelo proprietário – “Com muitas provas, muito estudo e perguntando a quem sabe mais do que eu”, admite – e está em cima da mesa a criação de uma gama Moment’s em colaboração com a Quinta de Alcube.

Quanto ao sítio, é convidativo, como se espera, com as mesas posicionadas – tanto as da esplanada como as do interior, diante de amplas janelas – para ter sempre as vinhas debaixo de olho. Também elas um convite a aproveitar o momento.

Moment's Lounge

Estrada do Lau (EM533), Palmela

GPS: 38.583, -8.8649

Tel.: 928142269

Das 17h00 às 22h30; fim-de-semana, a partir das 12h.

Encerra de segunda a quarta

Petiscos desde 3 euros, tábuas desde 14 euros

Este artigo foi publicado no n.º 3 da revista Solo.