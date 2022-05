Indústria automóvel pede máscara obrigatória depois de conflitos em fábricas

A indústria automóvel portuguesa está em alerta total por causa da covid-19. O absentismo nas principais fábricas, como as 19 do Parque Industrial Autoeuropa, em Palmela, é cada vez maior e as falhas estão a ser cobertas com trabalhadores temporários que também já começam a faltar. A associação patronal do sector, a ACAP, pede o regresso urgente da máscara obrigatória, uma medida que não só “ajudaria a minimizar riscos de contágio nas fábricas” como também evitaria mais conflitos laborais como aqueles que estalaram, nos últimos dias, em duas empresas que tentaram impor a máscara aos trabalhadores. Uma delas acabou por recuar, após pareceres negativos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e do advogado de um sindicato.