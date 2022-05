Baixas no sector do comércio e serviços “têm aumentado significativamente”

Empresas de menor dimensão, nomeadamente as que fazem atendimento ao público, são as que mais se ressentem da nova vaga da doença.

A sexta vaga de covid-19 chegou mais discreta, mas está a traduzir-se num aumento de baixas entre os trabalhadores do sector do comércio e serviços, um impacto que é sentido particularmente nas empresas de menor dimensão. O teletrabalho e a flexibilidade de horários têm ajudado a minorar o aumento de casos, adiantou ao PÚBLICO João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).