Tondela promete “cerrar os dentes” frente ao FC Porto

Treinador da formação beirã acredita que com paciência, sofrimento e superação pode chegar à conquista da Taça de Portugal.

O treinador do Tondela, Nuno Campos, assumiu este sábado que os jogadores vão “cerrar os dentes” frente ao FC Porto, na final da Taça de Portugal, sem pensar no desfecho do campeonato.

"Temos de aproveitar este jogo como uma grande oportunidade para todos estes jogadores, estrutura, adeptos e região. Vamos agarrar-nos com as duas mãos, cerrar os dentes e tentar combater o poderio do FC Porto", destacou Nuno Campos, em conferência de imprensa de antevisão da final.

"Temos sempre as nossas chances, se defendermos bem, apesar de o adversário ser mais forte", considerou.

"Defrontamos uma equipa forte, mas temos uma grande alma e uma vontade enorme de poder disputar este jogo para ganhar e é isso que vamos fazer", prometeu.

O técnico defende que “uma final é um jogo de detalhes, paciência e superação”, pelo que a equipa estará preparada para “sofrer” e passar por “momentos difíceis”.

"Só com essa superação, com união e uma verdadeira equipa poderemos estar à altura da final e ganhar. Estamos preparados para sofrer e aproveitar as oportunidades que tivermos", acrescentou.

Nuno Campos lembrou as passagens pelo Jamor, como adepto, como jogador e também como treinador adjunto e, agora, como técnico principal, assumiu que “é um privilégio” e essa foi a mensagem que disse ter passado aos atletas, pois “pode surgir uma vez na carreira”.

"Quando virmos a envolvência do estádio, não há motivação que falhe. Temos de nos concentrar nas tarefas de forma a conseguirmos bater-nos com o campeão nacional", reforçou.