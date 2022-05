Tondela disposto a vencer a depressão para ser feliz no Jamor

No regresso ao Jamor, após duas finais em Coimbra, a Taça de Portugal propõe um duelo atípico, em que se defrontam o campeão nacional e uma das equipas despromovidas directamente à II Liga. A última vez em que algo semelhante sucedeu foi há 12 anos, na final de 2010, ganha pelo FC Porto, frente ao Desp. Chaves. Antes, no final do século XX, também o Beira-Mar experimentou sensações antagónicas, vencendo o troféu já a caminho do segundo escalão. Dados que poderão ajudar o Tondela a evitar a via da vitimização e a dar sentido a um dia inesquecível e que poderá não repetir-se.