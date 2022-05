Lyon bate FC Barcelona e conquista Liga dos Campeões de futebol feminino

As francesas do Lyon conquistaram este sábado a Liga dos Campeões de futebol feminino, a oitava do seu historial, ao baterem as espanholas do FC Barcelona por 3-1, na final disputada em Turim.

O Lyon entrou melhor na partida e marcou logo aos seis minutos, por Amandine Henry, com a norueguesa Ada Hegerberg (23') e a norte-americana Catarina Macario (33') a ampliarem a vantagem, antes de Alexia Putellas (41') marcar o golo de honra das catalãs.

Com este triunfo, o Lyon reforça o estatuto de recordista, tendo somado o sexto de oito troféus nas últimas sete temporadas, frente a um FC Barcelona que tinha vencido na época passada.