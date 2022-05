A liga espanhola contra o PSG por causa de Mbappé

Javier Tebas diz que renovação do avançado francês com o seu clube é “um insulto ao futebol” e estuda avançar com um processo contra os parisienses.

Ao que tudo indica, Kylian Mbappé vai continuar a ser jogador do PSG, depois de ter sido dado como certo várias vezes no Real Madrid. Em final de contrato com os parisienses, o internacional francês balançou entre as duas propostas, acabando por rejeitar os “merengues” e aceitar continuar em Paris assinando o contrato que, diz muita imprensa internacional, fará dele o jogador mais bem pago do mundo. Mas a liga espanhola não se conforma com os bolsos sem fundo do PSG e está a estudar formas de luta judicial contra o clube que é propriedade da Qatar Sports Investment.

“O que o PSG vai fazer renovando com Mbappé por grandes quantidades de dinheiro (quero saber como vai pagar) depois de anunciar perdas de 700 milhões de euros nas últimas duas épocas e ter uma massa salarial superior a 600 milhões, é um INSULTO ao futebol. Al-Khelafi [presidente do PSG] é tão perigoso como a Superliga”, comentou Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, numa mensagem publicada no Twitter.

A posição da Liga espanhola em relação ao PSG pode não ficar apenas em palavras. Segundo noticiou neste sábado o site ESPN, o organismo que gere o futebol profissional espanhol está a estudar a possibilidade de denunciar a formação parisiense pelo que entende serem violações fair-play financeiro da UEFA assim que a renovação de Mbappé com o PSG for oficializada – não deverá tardar, podendo até ser confirmada neste sábado após o final da última jornada da liga francesa, já com o título de campeão nas mãos dos parisienses.

Muitas vezes Mbappé foi dado como certo no Real Madrid a partir da próxima época, algo que, a acontecer, seria um desastre para o PSG – via partir sem qualquer benefício financeiro um jogador que contratou em 2017 ao Mónaco por 180 milhões de euros. Em cinco épocas, o avançado de 23 anos marcou 168 golos, ajudando o PSG a conquistar quatro títulos de campeão e três taças de França.