Futsal: vitória no derby vale ao Sporting a nona Taça de Portugal

Foi mais um grande jogo de futsal o que Sporting e Benfica proporcionaram na noite deste sábado, no Pavilhão Multiusos de Sines. Os dois rivais encontraram-se pela quinta vez na final da Taça de Portugal e foram os “leões” a sair por cima, com um triunfo por 4-3 com muita indefinição e reviravoltas no marcador.

O Sporting entrou praticamente a ganhar na partida, marcando logo no primeiro minuto, por Tomás Paçó, após passe de Alex Merlim. Aos 14’, os “leões” elevaram a contagem, graças a um desvio de Erick Mendonça, mas a resposta dos “encarnados” foi contundente. Num minuto apenas, o 16, Ivan Chishkala reduziu e Rocha empatou, com um remate ao ângulo.

O jogo foi empatado para o intervalo e, logo aos 21’, foi o Benfica a voltar a marcar, saltando para a frente: canto de Robinho e desvio de Rocha, de cabeça, no centro da área.

O Sporting era, então, forçado a arriscar mais e voltou a empatar a partida aos 29’, por Esteban Guerrero, e a cinco minutos do fim uma reposição de bola encontrou Tomás Paçó livre ao segundo poste, para um remate oportuno.

Até ao final, o Benfica arriscou, tentou o cinco para quatro, abdicando do guarda-redes, mas não conseguiu romper a organização defensiva do Sporting, que assim conquistou a Taça de Portugal pela quarta vez consecutiva (e pela nona vez na história), somando também o sétimo troféu consecutivo a nível nacional.