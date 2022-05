ArcoLisboa: o mercado está bem de saúde, obrigada

Na quinta-feira, dia reservado aos coleccionadores e aos convidados da ArcoLisboa, já havia muitos galeristas felizes com vendas feitas e reservas garantidas.

Nesta quinta-feira, já ao final da tarde, a Artbeat, de Tbilisi, na Geórgia, acabara de saber que tinha recebido o prémio Opening Lisboa, que distingue uma galeria presente nesta secção da feira de arte contemporânea. A Opening, com curadoria da galega Chuz Martínez e da luso-brasileira Luiza Teixeira de Freitas, apresenta uma selecção de 13 instituições – jovens e menos jovens, mas todas com propostas originais e bem diferentes daquilo que se pode ver no grande corredor da Cordoaria Nacional.