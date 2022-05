Os “primos” do Zazu do Rei Leão podem ser extintos localmente por causa do calor

O aquecimento global pode fazer com que certas espécies deixem de existir em locais mais quentes. E as alterações climáticas podem ter impactos “severos” mesmo em curtos períodos de tempo.

O calau-de-bico amarelo é uma ave que está em perigo de extinção local por causa do aumento de temperaturas. Uma equipa de investigadores analisou o efeito das elevadas temperaturas do ar e da seca nestas aves no deserto do Calaári entre 2008 e 2019 e acreditam que esta e outras espécies poderão vir a desaparecer de zonas mais quentes por causa das alterações climáticas. O estudo foi publicado esta quinta-feira na revista científica Frontiers in Ecology and Evolution.

Ainda que a espécie Tockus leucomelas não esteja ameaçada de extinção, está em declínio. Estas aves, “primas” do calau-de-bico-vermelho (Tockus erythrorhynchus) – que também têm um estatuto de conservação pouco preocupante e serviram de inspiração para a personagem Zazu do filme O Rei Leão – habitam sobretudo no Sul de África, com uma grande população no deserto de Calaári.

Foto A personagem Zazu foi inspirada num calau-de-bico-vermelho Disney/DR

As conclusões do estudo levam os cientistas a crer que “as alterações climáticas podem causar extinções locais apesar de não haver efeitos letais directos de eventos de calor extremo”. Ou seja: ainda que os animais não morram propriamente do calor, o seu declínio está relacionado com o aumento das temperaturas (que dificulta os períodos de reprodução e sobrevivência da espécie).

2027 Será o ano em que os calaus-de-bico-amarelo deixarão de ter condições para se reproduzirem em zonas mais quentes se as temperaturas continuarem a subir como previsto

As alterações climáticas fazem com que zonas com características climáticas extremas fiquem com condições ainda mais extremas: as regiões quentes ficam ainda mais quentes e os períodos de seca, que já aconteciam, passam a ser mais intensos e mais frequentes em zonas áridas.

E isso tem consequências na vida destes animais: “Há cada vez mais provas dos efeitos negativos das temperaturas elevadas no comportamento, fisiologia, reprodução e sobrevivência de várias espécies de aves, mamíferos e répteis por todo o mundo”, afirmou o autor principal deste estudo, Nicholas Pattinson, da Universidade da Cidade do Cabo. “Por exemplo, têm sido registados cada vez mais casos de mortes em massa relacionadas com o calor, o que constitui, sem dúvida, uma ameaça para a persistência desta população e para o funcionamento destes ecossistemas”, referiu ainda, citado em comunicado.

Foto Um calau-de-bico-amarelo num dos locais de estudo Nicholas Pattinson

Declínios repentinos e extinções locais

O estudo é ainda mais preocupante porque mostra que as alterações climáticas têm impactos “severos” durante curtos períodos de tempo. Mesmo em espécies em que seja pouco provável que morram por causa do calor, “as alterações climáticas podem levar a declínios repentinos e, possivelmente, a extinções locais”, lê-se no estudo.

A equipa de cientistas avaliou o sucesso de reprodução destas aves e também as tendências de temperaturas na região. Notaram que as temperaturas altas “reduziram a probabilidade de os calaus se reproduzirem de forma eficaz ou de se reproduzirem sequer”, afirmou Nicholas Pattinson. Acima de uma temperatura do ar de 35,7 graus Celsius, não nasceram novas crias.

Os efeitos da crise climática são actuais e podem manifestar-se não só durante o nosso período de vida, mas até numa única década Nicholas Pattinson

Se as temperaturas continuarem a subir como previsto, 2027 será o ano em que os calaus-de-bico-amarelo deixarão de ter condições para se reproduzirem no local de estudo – e, consequentemente, noutras regiões com temperaturas elevadas. Abre-se a porta para a extinção local desta espécie.

“Muita da percepção do público dos efeitos da crise climática está associada a cenários calculados para 2050 e depois disso”, afirmou o autor. “Ainda assim, os efeitos da crise climática são actuais e podem manifestar-se não só durante o nosso período de vida, mas até numa única década.”