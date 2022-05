A violação deve ser crime público?

Uma carta aberta sobre as razões e condições para a consagração da violação como crime público reacendeu, esta semana, o debate sobre o tema. Neste P24 olhamos para argumentos contra e a favor desta proposta, com a antiga dirigente da Iniciativa Liberal e uma das promotoras desta carta, Maria Castello Branco, e Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista que já se posicionou contra a proposta no Parlamento. O objectivo que partilham: proteger as vítimas deste tipo de crime.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​