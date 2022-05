Covid-19 em Portugal: número de casos aumenta 58% na última semana

Portugal registou 157.502 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 191 mortes por covid-19 na última semana, de acordo com o relatório semanal divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os números denotam o agravamento da situação epidemiológica no país, em particular no que diz respeito ao número de infecções: em relação à semana anterior, foram identificados mais 57.959, um aumento de 58%. Nas mortes, a subida foi de 33% (mais 47 óbitos que no período anterior).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, que reporta apenas dados até esta segunda-feira, verificaram-se também subidas nos internamentos – um aumento de 20% no total de infectados hospitalizados, de 1207 para 1450 a 16 de Maio, e um crescimento de 42% nos doentes covid-19 em unidades de cuidados intensivos, de 59 para 84.

De acordo com os dados, foram detectados em média 22.500 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre 10 e 16 de Maio. Em relação à mortalidade, a média diária ronda os 27 óbitos.

O índice de transmissibilidade – o R(t) – também continua a aumentar, acentuando ainda mais o crescimento do número de infecções. A actualização mais recente dá conta de um R(t) a nível nacional de 1,23. Na semana passada, estava em 1,13.

Os dados do relatório corroboram as declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, e da directora-geral da Saúde, Graça Freitas. As responsáveis referiram esta semana que, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), o país pode chegar dentro de duas semanas aos 60 mil casos diários.