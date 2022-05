Segurança Social faz auditoria interna por causa da Misericórdia de Idanha

O conselho directivo do Instituto da Segurança Social (ISS) determinou na semana passada a realização de uma auditoria interna relacionada com factos relatados pelo PÚBLICO no dia 26 de Abril acerca de irregularidades no funcionamento da Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova. De acordo com a assessoria de comunicação do ISS, a auditoria visa o centro distrital de Segurança Social de Castelo Branco e tem por objectivo “a avaliação do acompanhamento técnico realizado [pelo Centro distrital] à Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova”.