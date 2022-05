IL quer documentação do concurso e ouvir IMT sobre avaliação ambiental do novo aeroporto

Dois ajustes directos em vez de um concurso público, uma empresa que parece não existir enquanto tal, dois ministros da tutela que não sabem nada do processo, um concurso público internacional que não foi publicado em qualquer plataforma oficial (nem no portal Base nem no Jornal Oficial da União Europeia) e ainda um consórcio vencedor que tem a participação de um concorrente directo da ANA Aeroportos. O processo da avaliação ambiental estratégica (AAE) do novo aeroporto de Lisboa está envolto em muitas perguntas e poucas respostas e, por isso, a Iniciativa Liberal (IL) quer que o presidente do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes vá ao Parlamento dar explicações com carácter de urgência.