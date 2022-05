E o maior influencer do ano é… o gato ucraniano Stepan

Gato que ficou conhecido por surgir em poses pensativas ao lado de cocktails conquistou, esta quinta-feira, o World Influencers and Bloggers Awards 2022. Hoje, as suas redes sociais ajudam a angariar fundos para resgatar animais retidos na Ucrânia.

Tem 13 anos, quatro patas e mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram. Stepan, o gato-sensação da Internet ganhou esta quinta-feira, em Cannes, o World Influencers and Bloggers Awards 2022. O prémio é dado aos melhores influencers do mundo, homenageando “talentos impressionantes, líderes de opinião e personalidades influentes em várias áreas”, como se pode ler no site do evento.

Stepan ficou famoso no TikTok por surgir em poses pensativas ao lado de cocktails, copos de vinho e outras bebidas.

Actualmente, as redes sociais de Stepan são utilizadas para angariar fundos para ajudar ao resgate de animais presos na Ucrânia. O gato vivia com a sua dona em Kharkiv até, em Março, terem fugido para a Polónia, na sequência dos ataques militares russos à cidade. Depois da fuga, a Associação Mundial de Influencers e Bloggers ajudou Stepan e a família a viajar até França e arrendou uma casa onde poderão ficar por tempo indeterminado,

Stepan surgiu na passadeira azul da gala de entrega do prémio, acompanhado por Khaby Lame, o segundo tiktoker com mais seguidores do mundo, que encontrou fama ao descomplicar tarefas que os comuns cidadãos costumam complicar. Os World Influencers and Bloggers Awards 2022 tiveram lugar em Cannes, no Hotel Martinez, durante o festival de cinema, como aconteceu nas edições de 2021 e 2019.

Este ano, a cerimónia de prémios transformou-se num evento de angariação de fundos para apoiar as crianças vítimas da invasão russa à Ucrânia. Entre os nomeados para melhor influencer do mundo estavam nomes como o tiktoker Khaby Lame, que acompanhou Stepan na passadeira, o chef Ievgen Klopotenko - que foi considerado um dos 50 jovens que estão a mudar a gastronomia mundial - e o empresário Mykola Udianskyi, fundador do Bitcoin Ultimatum.

Texto editado por Amanda Ribeiro