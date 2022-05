A Via Láctea como nunca a viste: as melhores astrofotografias de 2022

Se não há nada como ver a primeira estrela a despontar no céu, imagina, então, ver centenas delas, acompanhadas de nebulosas, gases e poeira. Para tal, basta espreitar as 25 melhores fotos de 2022 da Via Láctea reunidas pelo blogue de viagens Capture the Atlas para a 5.ª edição do concurso anual Milky Way Photographer of the Year ("Fotógrafo da Via Láctea do ano", em português).

Os principais factores analisados para a escolha das fotos são a qualidade, história por trás do clique e a inspiração que pode proporcionar. De acordo com o comunicado enviado ao P3, Dan Zafra, editor do blogue e responsável pela curadoria, "procura não apenas imagens tiradas por alguns dos fotógrafos mais conceituados, mas também por novos talentos", sobretudo a partir de localizações originais – "como as imagens captadas no Tibete e Xinjiang na edição deste ano".

A selecção de 2022 inclui fotografias tiradas nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Egipto, França, Espanha, Eslovénia, Eslováquia, Japão e China, por fotógrafos de 14 nacionalidades.

Texto editado por Amanda Ribeiro