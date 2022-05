O pai de Boris Johnson escolheu ser francês

O pai do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que recebeu esta semana a nacionalidade francesa, depois de ter apresentado em Dezembro de 2020 uma petição destinada a manter um vínculo com a União Europeia após a saída do Reino Unido do bloco.

Stanley Johnson, antigo deputado do Partido Conservador, explicou em declarações à cadeia francesa BFMTV que recebeu na quarta-feira a confirmação de que o seu pedido tinha sido aceite pelas autoridades francesas. O pai do líder do Governo britânico, de 81 anos, baseou o seu pedido no facto de a sua avó e a sua mãe serem francesas.

Johnson explicou que a obtenção da nacionalidade francesa tem um valor “simbólico”, na medida em que implica “reivindicar parte da identidade” de seus ancestrais, mas também deixou escapar uma mensagem política: “Estou muito feliz. Agora faço parte da União Europeia novamente, o que é muito bom”, disse.

“Com base nos factos constantes no seu pedido, e sem uma recusa do ministro da Justiça, Stanley Johnson adquiriu a nacionalidade francesa a 18 de Maio de 2022”, informou, em comunicado, o Ministério da Justiça de França, ressalvando: “Esta decisão diz respeito apenas ao Sr. Stanley Johnson e não se estende aos seus descendentes.”

O pai de Boris Johnson opôs-se ao Brexit no referendo de 2016 e, em sucessivas entrevistas, tinha aludido ao sentimento de identidade europeia. Sobre a possibilidade de o seu filho não ter gostado da sua nova nacionalidade europeia, Stanley Johnson ressalvou que o primeiro-ministro do Reino Unido tem cidadania americana desde 2016.