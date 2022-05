Itália propõe plano para o fim da guerra e garante apoio de Borrell

Apresentado à ONU, o plano divide-se em quatro etapas: desenvolvimentos no terreno, questões políticas sobre o futuro da Ucrânia, soberania territorial e e desarmamento.

A Itália propôs às Nações Unidas a formação de um “grupo de facilitação internacional” para tentar conseguir um cessar-fogo “passo a passo” na Ucrânia, anunciou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio.

“O plano de paz italiano é uma proposta que discuti com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em Nova Iorque, há dois dias, sobre a criação de um grupo de facilitação internacional composto por organizações internacionais como as Nações Unidas, a União Europeia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)”, declarou Luigi Di Maio, durante uma conferência de imprensa dos ministros dos Negócios Estrangeiros, no Conselho da Europa, que se realizou nos arredores de Turim.

Em primeiro lugar, “o objectivo é trabalhar passo a passo a partir, por exemplo, de tréguas localizadas, retirada de civis, possibilidade de abrir corredores humanitários seguros e, obviamente, aumento da possibilidade para chegar a um cessar-fogo geral, depois uma paz duradoura com um acordo de paz real”, explicou.

A segunda etapa introduziria questões políticas sobre o futuro da Ucrânia, por exemplo, as garantias de neutralidade exigidas pela Rússia, uma vez que Kiev deixou claro que nunca cederá às reivindicações de Moscovo em termos de integridade territorial.

Ceder a soberania sobre o Donbass ou a Crimeia ainda são linhas vermelhas para a Ucrânia, mas na terceira fase do plano italiano, Kiev e Moscovo devem falar precisamente sobre como garantir a autonomia e segurança de ambos os territórios.

Em quarto e último lugar, a Itália propõe um tratado multilateral que contemplaria aspectos de desarmamento ou retirada de tropas russas em territórios cuja soberania a Ucrânia reivindica.

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, pediu esta sexta-feira unidade aos países da EU perante este plano de paz apresentado pelo governo italiano.

“Faço um apelo para que nós, europeus, mantenhamos a unidade em todas as frentes: a diplomática e a militar em relação à agressão da Rússia contra a Ucrânia”, pediu Borrell, após tomar conhecimento do plano italiano.

O governo ucraniano prometeu “estudar” esta iniciativa, segundo um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, citado pelo Ukrinform. “Qualquer decisão final deve ser baseada no respeito territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”, concluiu.