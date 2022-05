Cheira a Lisboa: a Rainha da Festa está de volta às brasas

As Festas de Lisboa ressurgem nas ruas da capital passado dois anos sem celebrações e já se conhecem as sardinhas vencedoras do concurso criativo.

Passados dois anos de suspensão devido à pandemia de COVID-19, as Festas de Lisboa regressam à capital. E, por isso, as rainhas da Festa estão de volta. Das inúmeras candidaturas recebidas de todo o mundo, já são conhecidas as seis sardinhas vencedoras da 12ª edição do concurso criativo promovido pela EGEAC, a empresa municipal de cultura, que pretende, este ano, celebrar os 100 anos do Parque Mayer.

As sardinhas galardoadas são de origem portuguesa - excepto uma, que vem da Turquia - e representam “um universo criativo sem fronteiras”, o mote da competição. Um dos vencedores, Domingos de Ó, 18 anos, do Pragal, concebeu “Sardilate”, uma ideia que já imaginava desde pequeno e pôs em prática no concurso deste ano. Helder Teixeira Peleja, 43 anos, participa já há vários anos no concurso. No entanto, apenas este ano, uma hora antes do final e sem quaisquer expectativas, o ilustrador desenhou a “Sardinha Luminosa”, inspirado pelos reclames luminosos característicos do centenário Parque Mayer. Todas as sardinhas reflectem a diversidade do mundo criativo: umas são gatos que adoram sardinhas, que talvez se queiram tornar uma, e talvez consigam, umas são conservas e outras, a grelha que passa a sardinha à brasa quente.

Como na última edição, o concurso alargou-se às escolas e elegeu a Escola EB1 de Travassô, em Águeda, escolhida pelo júri da Turma da Sardinha, que atribuiu ainda menções honrosas a três sardinhas escolares. Esta edição do concurso recebeu 1594 candidaturas, provenientes de 39 países, como a Ucrânia, a Bielorrússia, China, Marrocos, entre outros países. Os seis vencedores recebem um prémio no valor de mil e quinhentos euros.

