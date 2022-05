Casa de Goa lança petição contra o impacto das obras do metro no Baluarte do Livramento

Casa de Goa pede que muralha seja preservada e que o traçado do metropolitano seja alterado. Juntas de freguesia querem promover sessões públicas de esclarecimento aos munícipes e criticam ausência de informação por parte do Metropolitano. À boleia desta mudança, Alcântara quer repensar o acesso à ponte e libertar espaço público.

Em nome da “memória colectiva” de um país, a Casa de Goa lançou uma petição pública na qual reclama a preservação do Baluarte do Livramento e a alteração do traçado previsto para o prolongamento da linha vermelha do metro até Alcântara.