Ed Sheeran “nas nuvens” com o nascimento da segunda filha

Aos 31 anos, Ed Sheeran é o artista britânico de maior sucesso da última década, já esteve um total de 79 semanas no topo das vendas com oito singles n.º 1, incluindo o sucesso global “Shape of You”, e quatro álbuns de estúdio.

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran e a mulher, Cherry Seaborn, deram as boas-vindas à segunda filha. Na quinta-feira, o cantor publicou uma fotografia de um par de meias de bebé na rede social Instagram e escreveu: “Quero que todos saibam que tivemos outra linda menina. Estamos completamente apaixonados por ela, e nas nuvens por sermos uma família de quatro.”

Sheeran, conhecido pelo seu cabelo ruivo e ar tímido, casou com Cherry Seaborn em 2019, sua amiga desde os 11 anos. No ano seguinte, o casal teve a sua primeira filha, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, em Agosto. Então, o músico fez uma publicação muito semelhante no Instagram, também com uma fotografia de meias minúsculas. Há um ano, o canto revelou, na Radio 1 da BBC, que a bebé não é a sua maior fã.

Entrou pela primeira vez nos tops britânicos em 2011 com o single de estreia “The A Team”. O seu sucesso mais recente foi reconhecido nos prémios Ivors, em Londres, onde ganho com o sucesso “Bad Habits”. O cantor esteve em Portugal em 2019.