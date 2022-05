No Fundão, uma piscina com história: Alpedrinha reabre para o Verão

Tem 33 metros de comprimento e três de profundidade, mas não são estes números que fazem da piscina de Alpedrinha, como sempre foi conhecida, um piscina com história - com histórias, na verdade: inaugurada em 1957, acompanha várias gerações e serão poucos os habitantes da freguesia da Beira Baixa que não tenham histórias ali. Na altura, foi construída, juntamente com um campo de hóquei (hoje, de ténis), para ser a zona de lazer por excelência de Alpedrinha e redondezas. Nos Verões das décadas seguintes, entre 1960 e 1990, foi ponto de encontro incontornável para todos os que aí viviam e para os que, emigrados, regressavam para as indispensáveis “férias grandes”. Reabre a 10 de Junho para a temporada estival de 2022.

A elas já iremos. A maior transformação destes 65 anos de vida da piscina foi a abertura, em 2019, de um empreendimento rural na quinta onde se situa, Casas da Alpedrinha (dez casas de campo com capacidade até quatro pessoas). Desde então, “o espaço passou por melhorias, com destaque para a sustentabilidade ambiental e o consumo consciente”, descrevem os responsáveis em comunicado: a piscina permanece aberta ao público (“para preservar o legado histórico que carrega”), mas com limite de lotação que dá prioridade aos clientes do empreendimento. Tem capacidade para cem pessoas e, portanto, o acesso a utentes externos está limitado ao número de hóspedes.

Onde antes se estendiam toalhas pelo chão, agora distribuem-se espreguiçadeiras e guarda-sóis com vista para a grande piscina que continua a ser abastecida, num processo natural (ou seja, sem auxílio de bombas) que demora até 20 dias, com águas que provêm das nascentes da Serra da Gardunha: são necessários 1100 metros cúbicos de águas para a encher.

Foto Piscina da Alpedrinha dr

É uma das melhorias referidas, a que se acrescenta um bar que a complementa, para uso exclusivo dos utentes, servindo refeições leves, entre saladas, tostas, hambúrgueres, pizzas e gelados artesanais.

As entradas podem ser reservadas por telefone e o preço é de 12,50€ (o dia inteiro).

E se durante as décadas de “1960 e 1970”, informam os responsáveis, os jovens de Alpedrinha “recebiam um cartão para poderem usufruir da piscina gratuitamente”, desde a “nova configuração proposta em 2019”, todos os acessos são pagos - excepto o dos hóspedes (que têm “espreguiçadeiras cativas”) e crianças com menos de cinco anos.