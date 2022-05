7 dias, 7 fugas: da corrida ao passeio, com cerejas e outras artes pelo meio

Sábado, 21: correr de copo na mão? Siga para Braga

Junte-se uma corrida para promover hábitos saudáveis, diversão ao estilo do festival das cores da tradição hindu e um copo de vinho verde. Está dada a fórmula do The Color Run by Vinho Verde, a iniciativa que arranca em Braga, a 21 de Maio (das 9h às 12h30, no Parque da Rodovia), e tem passagem marcada também por Oeiras (4 de Junho, Centro Desportivo Nacional do Jamor) e Gondomar (23 de Julho, Pavilhão Multiusos). Em cada etapa, o mote é o mesmo: cinco quilómetros de corrida – que, diz a organização, são “os mais felizes do planeta” e também se podem fazer a saltar ou a caminhar –, com direito a um banho de cor, música e animação. A compor o cenário, à chegada à meta e em parceria com a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, há degustações e harmonizações para experimentar na festa Wine Experience by Vinho Verde. O kit de participação custa 23,90€ (10€ para crianças até dez anos) e inclui t-shirt, saco, dorsal, lenço, uma saqueta de cor e duas tatuagens removíveis. Mais informações aqui.

Domingo, 22: Lisboa de Jardins Abertos

Estufa Fria, Jardim Botânico de Lisboa, Jardim Tropical, Palácio Fronteira, British Cemetery, Embaixada de Itália, Centro Ismaili, Goethe-Institut, Palacete de São Bento, Palácio Pimenta do Museu de Lisboa, Parque Botânico do Monteiro-Mor, Parque Florestal de Monsanto, Quinta Pedagógica dos Olivais… Estes são alguns dos espaços verdes no mapa da nova edição do festival Jardins Abertos, que semeia visitas guiadas, percursos, oficinas de jardinagem e sustentabilidade e um laboratório dedicado à permacultura. Decorre nos últimos dois fins-de-semana de Maio (21, 22, 28 e 29 de Maio), com entrada livre.

Segunda, 23: Portalegre a pegar, trincar e meter na cesta

A época das cerejas está aberta, o tempo mais quente convida a passeios ao ar livre e, convenhamos, há poucas coisas mais saborosas do que comer fruta directamente da árvore. A Quinta da Fonte Souto, em Reguengo (Portalegre), tem uma proposta que funde todas estas vontades e mais algumas. Entre 23 e 29 de Maio, convida os visitantes a participarem na apanha da cereja, com liberdade para comer na hora ou levar para casa. A cesta pode ser guarnecida com mais actividades: percursos pela propriedade (a pé ou de bicicleta), provas de vinhos produzidos neste terroir da sub-região alentejana (de 15€ a 25€) ou uma degustação gastronómica em forma de piquenique. Esta inclui “pão rústico, chutney de cogumelos e coentros, queijo curado alentejano, paio do cachaço de porco preto, broas de bolota e ainda fruta da época”, enumeram (40€ para duas pessoas; 12€ para o menu infantil). Mais informações no site da quinta.

Terça, 24: polvo à moda da Lourinhã

Até 29 de Maio, a Lourinhã estende os braços à Quinzena Gastronómica do Polvo. A iniciativa dá continuidade a uma tradição com 13 anos e passa pelas ementas de 25 restaurantes da região (lista disponível aqui), lançando os tentáculos também a animação musical, provas de vinho e descontos em alojamento. Quanto ao cefalópode, vai ao prato nas mais variadas formas, das receitas tradicionais às combinações mais arrojadas. Entre elas estão saladas e arrozes, mas também propostas à lagareiro, à galega e à Bulhão Pato com aguardente DOC Lourinhã, bruschettas, carpaccios, biscoitos e torta de laranja do Oeste com fios-de-ovos de polvo.

Quarta, 25: na Azambuja, a feira mais castiça

É “a feira mais castiça do Ribatejo”, palavras da organização, e está de regresso às ruas da vila de Azambuja, cumprindo uma tradição com dois séculos, que no último par de anos se viu confinada aos moldes digitais. Num cartaz desdobrado por seis dias, entre 25 e 30 de Maio, a Feira de Maio traz festa brava, actividades equestres, largadas de toiros, desfile de campinos, tertúlias, fanfarras, fogo-de-artifício e espectáculos musicais – Toy e Expensive Soul são os destaques do programa, com actuações marcadas respectivamente para os dias 27 e 28, no Campo da Feira, de entrada gratuita. Numa edição sem espaços de artesanato nem tasquinhas, mas com o habitual arraial com distribuição de sardinha, pão e vinho (dia 27), o cenário é composto com a “ornamentação bem garrida e castiça de fachadas e janelas que tornam esta feira tão genuína e única”. Alinhamento completo disponível aqui.

Quinta, 26: Feira sai à rua na festa do reencontro

Em 2020, teve de ficar no campo da imaginação. Em 2021, dividiu-se em dois momentos e dois planos, virtual e presencial. Em 2022, o maior festival de teatro de rua do país volta, finalmente, a invadir todos os recantos de Santa Maria da Feira, sem outro tema condutor que não a felicidade e liberdade de reencontrar o seu público em pleno. Entre 26 e 29 de Maio, o 21.º Imaginarius ressurge em 13 palcos espalhados pelo espaço público da cidade, sejam jardins, praças ou ruelas, sempre com entrada livre. Traduzida em números, esta edição acolhe 178 artistas de 16 países, que proporcionam um total de 140 apresentações ao longo de 118 horas de programação (a consultar aqui). Eu Fêmea do Teatro do Mar, Veles e Vents do Xarxa Theatre, Soirée Magique da Cie 14:20 e Hotel Paradiso do Lost In Translation Circus destacam-se na comitiva. A festa passa também por intervenções artísticas, workshops e espectáculos para os mais pequenos.

Sexta, 27: Oeiras das artes

Entre 27 e 29 de Maio, o Jardim Municipal de Oeiras é palco da edição de estreia do festival Oeiras Urban Arts. Alinhado para fechar a cortina do programa que a autarquia desenhou para este Mês da Juventude, o evento põe a cultura citadina à mostra, com uma montra feita de arte urbana, onde entram graffiti, pintura ao vivo e ilustração, mas também street dance, música (com Piruka a encabeçar a lista de convidados), moda, desportos radicais como skate ou escalada, tatuagens, conversas, workshops e street food sustentável. Sexta e sábado, das 10h às 24h, e domingo, das 10h às 20h. A entrada é livre.