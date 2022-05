O bom aluno que ia para onde o ministro dissesse e a sorte a quem devo tantos vinhos

Há 20 anos, a pretexto de uma série de conversas com personalidades transmontanas, fui a Lisboa entrevistar Adriano Moreira. Um homem sábio, de pensamento límpido, memória prodigiosa e grande sentido de humor. A entrevista de Pedro Rios a Michael J. Sandel (ver Público do passado domingo), autor do livro A tirania do mérito e um dos mais influentes filósofos da actualidade, fez-me revisitar esse encontro inspirador. Já vão ver porquê.