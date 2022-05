Portugal vence Suécia e está muito perto dos “quartos” do Europeu sub-17

A selecção portuguesa venceu nesta sexta-feira a Suécia 4-2, na segunda jornada do grupo D do Campeonato da Europa de sub-17 de futebol, partida disputada em Lod, Israel, que deixou Portugal muito próximo dos quartos-de-final da prova.

A selecção lusa, que ainda esteve a perder, virou o resultado na primeira parte, a qual atingiu a vencer por 3-1, com golos de Rodrigo Ribeiro (32 minutos), João Veloso (37') e Afonso Moreira (45'+1'), tendo o mesmo João Veloso (60') “bisado” na partida, enquanto, por parte dos suecos, marcaram Jardel Kanga (7') e Leonardo de Oliveira (80').

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo D com seis pontos, podendo garantir o apuramento e até mesmo o triunfo no grupo caso não perca com a Dinamarca na última jornada, sendo secundado por dinamarqueses e suecos, ambos com três pontos, enquanto a Escócia ocupa o último lugar, sem qualquer ponto.