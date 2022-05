David Carmo e Ricardo Horta nos convocados da selecção para a Liga das Nações

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, anunciou nesta sexta-feira os convocados para a Liga das Nações 2022-23. O central David Carmo e o avançado Ricardo Horta, ambos do Sp. Braga, são as grandes novidades do lote de jogadores que vão representar Portugal no arranque do torneio.

“Vamos ver o que podem trazer. É muito importante nesta fase procurar avaliar. Por muitas avaliações que façamos ao vivo ou na televisão, é sempre mais fácil acompanharmos o que fazem no treino. O Ricardo fez sempre parte de um lote de jogadores que estavam a ser observados”, explicou Fernando Santos. “A selecção é um espaço aberto. Não aconteceu noutra altura aconteceu agora”.

Portugal enfrentará um calendário tremendamente exigente, com quatro jogos numa curtíssima janela de 11 dias. A 2 de Junho, há um embate com Espanha, em Sevilha, no dia 5 recebe a Suíça e a República Checa no dia 9, ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar volta a medir forças com os helvéticos, em Genebra, no dia 12.

“São quatro jogos no fim da época, vai ser muito difícil para todos. São quatro jogos em dez dias [sic], isto não é muito normal. Não é uma questão de dar minutos a ninguém, mas vamos ser forçados a fazer uma rotação”, acrescentou o seleccionador.

Quanto à questão da renovação, um tema que acaba por ser recorrente nas convocatórias, Fernando Santos foi claro: “A renovação da selecção é natural. A questão do critério é da qualidade, não da idade. Se nós pensarmos que nos anos que aqui estou 27 jogadores chegaram e afirmaram-se na selecção... Esta renovação natural vai continuar a ser feita, mas o critério é o da qualidade. O que temos de fazer é analisar os jogadores para depois decidirmos quem vai estar no Mundial”.

O técnico português ressalvou, depois, a importância da Liga das Nações - “Entramos para competir e para ganhar” -, assumindo que este patamar competitivo será também uma oportunidade para ir apurando as dinâmicas entre os jogadores a pensar, a prazo, na fase final do Mundial 2022. “Até Novembro, nenhum de nós sabe o que vai acontecer com os jogadores, mas nós temos de ir preparando o plano, que não pode ser um plano fechado”.

Convocados

Guarda-redes Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes, Guerreiro

Médios João Moutinho, João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha, William

Avançados Otávio, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, André Silva, Diogo Jota