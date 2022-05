ATP retira ao torneio de Wimbledon os pontos no ranking

O torneio de Wimbledon não terá direito, neste ano, a pontuar para o ranking, depois de ter decidido excluir jogadores da Rússia e da Bielorrússia. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira pela ATP, organismo que rege o ténis profissional.

“A possibilidade de os jogadores de qualquer nacionalidade participarem em torneios com base no mérito e sem discriminação é fundamental para o Tour”, afirma a ATP, em comunicado.

“A decisão de Wimbledon de banir os jogadores russos e bielorrussos de competirem no Reino Unido, neste Verão, compromete este princípio e a integridade do ranking da ATP. Se não houver uma alteração nas circunstâncias, é com grande pesar e relutância que não vemos alternativa a não ser retirar os pontos da ranking do torneio de Wimbleson, em 2022”, acrescenta.

A tomada de posição dos organizadores de Wimbledon representa a primeira proibição de participação de jogadores, com base na nacionalidade, desde o pós-II Guerra Mundial, altura em que os participantes alemães e japoneses foram excluídos.