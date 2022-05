Martinho da Vila em Portugal com Juntos e Misturados, um antídoto contra a xenofobia e o racismo

O popular sambista volta aos palcos portugueses, com cinco espectáculos onde vai apresentar o seu novo disco, Mistura Homogênea . Começa esta sexta-feira em Faro, seguindo-se até ao final do mês Porto, Lisboa, Braga e Coimbra.

Três anos depois de dois festivos concertos nos coliseus, e passados os tempos mais duros da pandemia, o popular sambista Martinho da Vila está de regresso aos palcos portugueses, de novo em Maio. E se em 2019 acabara de lançar um disco chamado Bandeira da Fé para se mostrar crente no futuro, apesar de o Brasil estar “muito confuso”, desta vez traz um novo álbum chamado Mistura Homogênea e é nele que vai basear os seus espectáculos. O título tem uma abrangência larga, porque nele Martinho integra não só misturas musicais como humanas, ceifando as “ervas daninhas” do racismo com palavras simples e directas como as da canção Vidas negras importam. A digressão chama-se Juntos e Misturados e vai começar desta vez por Faro (dia 20, Teatro das Figuras), seguindo-se o Porto (26, Coliseu Porto Ageas), Lisboa (28, Coliseu dos Recreios), Braga (29, Altice Fórum Braga) e, por fim, Coimbra (31, TAGV).