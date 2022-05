Sexta na TV: Respect para Tico e Teco no meio de guerras das estrelas

CINEMA

O Guarda

Fox Movies, 19h52

Galway, Irlanda. De personalidade conflituosa e moral duvidosa, o detective Gerry Boyle (Brendan Gleeson) é apanhado de surpresa quando é confrontado com um novo parceiro enviado para ajudar num importante caso de tráfico de drogas: o agente do FBI Wendell Everett (Don Cheadle). Esta comédia policial foi a primeira longa-metragem realizada por John Michael McDonagh (distinguida com uma menção honrosa na Berlinale), que também escreveu o argumento (e por ele foi nomeado para o BAFTA).

Respect

TVCine Top, 21h30

Escrito por Tracey Scott Wilson e realizado pelo estreante Liesl Tommy, Respect é um biopic sobre Aretha Franklin (1942-2018). Compositora, pianista, produtora e dona de uma voz inigualável, definiu a música soul tal como é hoje entendida. Tornou-se também um símbolo da luta afro-americana pelos direitos civis e da emancipação feminina. Na sua pele surge Jennifer Hudson, escolhida pela própria Aretha para a interpretar no filme. Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige também fazem parte do elenco.

Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma

Fox e Fox Movies, 21h30

Primeiro capítulo da trilogia que antecede, do ponto de vista narrativo, os primeiros três filmes da famosa saga cinematográfica de ficção científica, realizada por George Lucas. A aventura continua amanhã e domingo – também em ambos os canais e à mesma hora – com a emissão dos outros episódios da prequela: O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith, respectivamente.

Petra

RTP2, 22h56

Petra (Bárbara Lennie) nunca conheceu o pai. Muito menos soube quem ele era ao certo. Quando a mãe morre, decide ir à procura dele. O que encontra não é propriamente animador: a busca leva-a até Jaume, um artista cruel, e à sua família. À medida que vai investigando, o passado vai chegando à superfície e cada vez mais mentiras, omissões e más acções vão sendo reveladas. Uma tragédia do catalão Jaime Rosales.

Ramiro

RTP2, 1h49

Ramiro é um alfarrabista que escreveu um best-seller e depois entrou em crise de inspiração. Passa os dias entre a sua pequena loja e as saídas com os amigos de copos. As pessoas de quem se sente mais próximo são as vizinhas Daniela, uma adolescente despreocupada que está grávida, e Amélia, a alegre avó dela, que está a recuperar de um AVC. Há também Patrícia, uma rapariga que há muito está apaixonada por ele. Ramiro é uma comédia realizada por Manuel Mozos, segundo um argumento de Telmo Churro e Mariana Ricardo, com actuações de António Mortágua, Fernanda Neves, Madalena Almeida e Sofia Marques.

SÉRIES

O Nome da Rosa

RTP1, 23h57

Reposição da minissérie, realizada para a RAI por Giacomo Battiato, que verte para televisão o famoso romance de Umberto Eco. John Turturro e Rupert Everett encabeçam o elenco.

Night Sky

Prime Video, streaming

Estreia. Série protagonizada por Sissy Spacek e J.K. Simmons, que têm um portal no seu jardim. Uma casa leva-os, inexplicavelmente, para um estranho planeta deserto e torna-se o seu segredo mais bem guardado, até que um jovem entra nas suas vidas e tudo se descontrola.

DOCUMENTÁRIO

Sousa Martins - Vida e Culto

RTP2, 11h10

Estreia. Realizado por Carlos Melim, dá a conhecer a vida de José Tomás de Sousa Martins (1843-1897), médico, professor e filantropo que se tornou alvo de culto popular. Ciência e crença são operadores do documentário, que tanto recorre a testemunhos de médicos, antropólogos e historiadores como a recordações de “milagres” por devotos do homem tornado símbolo espiritual.

INFANTIL

Tico e Teco: O Comando Salvador

Disney+, streaming

Estreia. Um é nervoso e racional; o outro, mais descontraído e brincalhão. São irmãos e formam a dupla de esquilos mais traquinas da Disney. Neste novo filme, realizado por Akiva Schaffer, que combina animação com live-action, reencontramo-los 30 anos passados sobre o auge da sua fama e depois de ter seguido cada um o seu caminho. Agora, vão ter de voltar a trabalhar juntos se quiserem salvar o dia. Pela frente têm um caminho cheio de piadas, algumas lições e muitas personagens bem conhecidas de outras animações.