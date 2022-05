MAI assinala 20 anos de colaboração com Timor-Leste com conferência

A próxima acção de cooperação entre o MAI e Timor-Leste será de assessoria e assistência técnica no domínio da protecção civil.

O Ministério da Administração Interna celebra nesta sexta-feira 20 anos de colaboração com o Estado de Timor-Leste, a propósito o vigésimo aniversário da restauração da independência daquele país. A sessão será encerrada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Em análise estará as relações entre Portugal e Timor-Leste no domínio da segurança interna, que se têm materializado em acções e acordos em várias áreas referentes à segurança interna, como a cooperação no domínio policial, da protecção civil e dos serviços de migração e asilo.

A próxima acção de cooperação decorrerá em Novembro e Dezembro e consiste em assessoria e assistência técnica no domínio da protecção civil e consiste numa missão técnica de diagnóstico e levantamento de necessidades do Estado timorense.

Em resultado de acordos de cooperação, o MAI tem destacados em Timor-Leste cinco elementos da GNR que prestam assessoria ao ministro do Interior e ao próprio ministério ao comandante-geral da Polícia Nacional de Timor Leste e ao comandante da Unidade Especial de Polícia.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa se encontra em Timor-Leste, onde participará nas cerimónias que assinalam os 20 anos da independência de Timor-Leste e na tomada de posse de José Ramos-Horta como Presidente.