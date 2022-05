Acessibilidade e tecnologia

Tem sido notoriamente difícil proporcionar, de forma confiável, aplicações que se adaptem bem a pessoas com incapacidades. As deficiências surgem em variações aparentemente infinitas. E não nos devemos surpreender com isto. O corpo humano é complexo e pode deixar de funcionar de formas infinitas

O computador é um dos instrumentos mais versáteis alguma vez inventados. A sua funcionalidade é apenas limitada pela capacidade de programação e pela nossa capacidade de imaginar possibilidades. Porém, está provado que tem sido notoriamente difícil proporcionar, de forma confiável, aplicações que se adaptem bem à ampla gama de opções necessárias para permitir o seu acesso a pessoas com incapacidades. As deficiências surgem em variações aparentemente infinitas. E não nos devemos surpreender com isto. O corpo humano é complexo e pode deixar de funcionar de formas infinitas. Algumas das falhas são temporárias (por exemplo, um pulso partido) e algumas são crónicas e persistentes (por exemplo, surdez, cegueira, deficiências motoras e cognitivas). Independentemente do caso, as pessoas com estes problemas precisam geralmente de intervenções de vários tipos para tornar possível a utilização de aplicações informáticas.

Eu tenho uma perda auditiva neural progressiva e, por isso, sou muito dependente de aparelhos de audição binaural para o dia a dia. A minha esposa tem dois implantes cocleares - uma tecnologia que ainda me deixa surpreendido que funcione. Sou dependente das legendas na televisão, nos vídeos gravados e nas videoconferências. De forma mais geral, a minha incapacidade tornou-me consciente do valor das respostas técnicas para ajudar as pessoas com incapacidades.

Sabemos muito sobre os vários tipos de intervenção para melhorar a acessibilidade. Ampliação de imagens e texto, maximização do contraste e estilo de fonte, “leitores de ecrã” que descrevem oralmente o que está no ecrã do computador, transcrição de voz para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, displays ópticos para apontar quando os braços e as mãos não podem ser usados e a lista continua. Algumas destas funcionalidades estão integradas nos sistemas operativos do computador, tapete e telemóvel e podem ser ativadas para proporcionar a acomodação necessária. Nem sempre é fácil saber como fazer isto de uma forma simples. Talvez, ainda mais importante, quem projeta aplicações baseadas em computador pode não ter a experiência ou intuição no uso de ferramentas de acomodação para tomar decisões de design que atinjam o nível de utilidade desejado.

A menos que o programador (ou consultor) seja um utilizador experiente de leitores de ecrã, ele ou ela pode não saber como tornar uma página web o mais acessível possível com os leitores de ecrã disponíveis. Os utilizadores podem não conhecer as opções de configuração que tornariam um dispositivo mais útil. Mesmo quando escrevemos especificações detalhadas para combinações de cores, contraste, tamanhos de fonte, acomodação para ampliação (por exemplo, a página da web ainda é renderizada de forma útil quando ampliada?) pode acontecer um programador não ter a experiência e habilidade para transformar recomendações e padrões em aplicações acessíveis.

É aqui que as ferramentas para o desenvolvimento de páginas web acessíveis com modelos e exemplos de uso podem fazer a diferença. Assim como, no passado, a criação de páginas da web era realizada escrevendo manualmente páginas web codificadas em HTML e agora são feitas com ferramentas convenientes para composição e modelos, seria desejável haver ferramentas de composição que naturalmente oferecessem páginas web acessíveis. Existem ferramentas de teste, diretrizes e editores de composição de páginas web, mas estas, geralmente, proporcionam apenas orientação ou assistência limitada. Os programadores que procuram produzir aplicações acessíveis precisam ter muita experiência na utilização de mecanismos, padrões e ferramentas de acomodação para atingir o objetivo desejado.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

Vinton G. Cerf é considerado um dos fundadores da World Wide Web. O dia 19 de Maio é o Dia o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade