Google revela voos mais pesquisados: Madeira e Açores, Paris e Barcelona

O top 10 português do Google Flights para o Verão é liderado, em matéria de destinos portugueses, pelo Funchal e Ponta Delgada. Além-fronteiras, destacam-se várias cidades europeias, mas também São Paulo e Nova Iorque.

O Verão está a chegar e muitos portugueses, depois de dois anos em quase pausa, passaram o ano a fazer planos para outros voos. E, entre aqueles que recorrem ao motor de pesquisa Google Flights, duas cidades portuguesas, portas de entrada para territórios mais vastos (e insulares), surgem no topo. Em primeiro lugar, Funchal, onde este ano não faltaram novidades aéreas. Em segundo, Ponta Delgada.

A informação foi divulgada esta quinta-feira pela Google e, no top 3, entre as capitais madeirense e açoriana, está o destino internacional mais desejado pelos utilizadores da ferramenta de voos do portal, Paris.

No restante top 10 dos destinos mais procurados pelos portugueses para os meses de Junho, Julho e Agosto dominam os destinos mais próximos (com Espanha a destacar-se), e há apenas duas excepções fora da Europa: São Paulo e Nova Iorque, que surgem em oitavo e nono lugar.

De resto, a lista completa-se com cidades europeias: Barcelona, Londres, Roma, Palma de Maiorca e Madrid são as que mais brilham.

Estes são os principais destinos que os portugueses têm mantido debaixo de olho no Google Flights que permite agora acompanhar a evolução de preços dos voos para datas específicas (se baixarem de forma substantiva, será enviado um email de notificação) ou para um destino específico sem constrangimentos de datas (neste caso, será enviado um email se forem encontrados preços mais baixos dos que os normais para os três a seis meses seguintes).