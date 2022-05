Receita anual do Estado com nova contribuição sobre as embalagens chega aos 20 milhões

Entrada em vigor da medida foi adiada de 1 de Janeiro para 1 de Julho deste ano. Ministério das Finanças esclarece que os dez milhões de receita prevista contida no OE actualmente em discussão, e que já estavam na proposta do OE de 2022 de Outubro do ano passado, são referentes apenas ao segundo semestre.

O encaixe anual para o Estado da contribuição sobre as embalagens de plástico de utilização única em refeições prontas, que vai entrar em vigor no próximo dia 1 de Julho, é de 20 milhões de euros, de acordo com as informações prestadas ao PÚBLICO por fonte oficial do Ministério das Finanças.