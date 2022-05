Primeiro gestor do BES a ser julgado para pagar à massa falida é ilibado

Pedro Mosqueira do Amaral é o primeiro dos antigos administradores do Banco Espírito Santo (BES) visados no processo de insolvência a ser ilibado, por completo, de responsabilidades. Depois de ter deixado de constar da lista de gestores tidos como culpados pela falência do banco, Mosqueira do Amaral ganhou agora o processo que o opunha à comissão liquidatária do BES, que lhe exigia cerca de 380 mil euros. O juiz não só considerou que não ficou provado que o responsável tenha agido de má-fé, como aponta para Ricardo Salgado como responsável maior pela falência do BES.