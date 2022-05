Uma revista que é um recap dos “anos covid”

A companhia Palmilha Dentada estreia esta sexta-feira Assim se Fazem as Coisas: Monumental Revista Antipopularuxos , no Teatro Carlos Alberto, no Porto, onde fica em cena até 5 de Junho.

Vizinhos que não se suportam, mas que já não vivem uns sem os outros nos serões à janela durante o confinamento. A coronofóbica que corre tudo a desinfectante, até os bolinhos de areia que deixa à porta da vizinhança, duplamente protegida com máscara e viseira. O enfermeiro que recebe palmas e gritos de louvor, “viva o SNS!”, mas que só quer conseguir descansar. O senhor que atravessa uma Avenida da Liberdade totalmente deserta no “25 de Abril mais prisioneiro dos últimos 48 anos”, a carregar a bandeira de Portugal adornada de cravos. Os telejornais que nos bombardeiam com mil especialistas e mil informações contraditórias. O casal de namorados que se conheceu no Tinder — ela negacionista, ele hipocondríaco, mas a relação vai de vento em popa. Uma festa de despedida de solteiro via Zoom, mas ainda assim com direito a striptease. Um lar onde os velhinhos, com libido a mais e máscaras a menos, querem quebrar todas as regras.