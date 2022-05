Quinta na TV: em rali entre Elementos Secretos, Cargaleiro e Timor-Leste

CINEMA

Elementos Secretos

Hollywood, 21h30

Início da década de 1960. Os EUA e a União Soviética encontram-se em plena Guerra Fria e a corrida espacial entre as duas potências é uma evidência. É neste contexto que emergem as extraordinárias capacidades de cálculo matemático de três mulheres afro-americanas, que permitirão colocar em órbita o astronauta John Glenn. Realizado por Theodore Melfi, o filme retrata essas visionárias e a sua luta contra o preconceito. Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell e Mahershala Ali dão vida às personagens.

A Colónia

TVCine Top, 21h30

Escrito e realizado pelo suíço Tim Fehlbaum, um thriller de ficção científica com Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina e Joel Basman nos papéis principais. Depois de várias calamidades terem assolado a Terra, os seres humanos foram obrigados a estabelecer uma colónia no planeta Kepler 209 que, apesar de suportar a vida, torna estéreis todos os seus habitantes. Duas gerações após a retirada, e face à ameaça à continuação da espécie humana, é criado um programa para avaliar um possível regresso.

SÉRIES

Caça ao Homem em Tramuntana

RTP1, 00h59

Estreia. Funcionando como segunda temporada da Caça ao Homem em Monteperdido – adaptação televisiva do romance Monteperdido, de Agustín Martínez –, o thriller criminal espanhol retoma a acção, na ilha de Maiorca, um ano depois da resolução do caso das duas meninas desaparecidas. Félix Gómez junta-se a Megan Montaner e Alain Hernández no elenco principal.

Volto Já

Opto, streaming

Estreia. César Mourão realiza e escreve, em parceria com Pedro Goulão, esta minissérie cómica passada no Porto de hoje e centrada na “vida de uma loja tradicional, centenária e familiar no centro da cidade”. É composta por dez episódios, de seis minutos cada, debitados à quinta-feira. Mourão também a protagoniza, ao lado de Joana Pais de Brito e Marco Paiva.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem A Construção de Um País toma o pulso à evolução de Timor-Leste nos últimos 20 anos – ou seja, desde a independência, celebrada a 20 de Maio. Assinada por Vítor Gonçalves e Nuno Tavares, oferece um “retrato das escolas, da saúde e da participação portuguesa”, bem como “entrevistas exclusivas com os homens que fizeram a independência e permanecem no poder”. A reportagem faz parte de toda uma operação do canal público em torno da data, que inclui o acompanhamento em directo de várias cerimónias oficiais – incluindo a tomada de posse do novo Presidente da República, José Ramos-Horta – e a emissão de Timor - O Caminho pela Independência, um trabalho de Paulo Dentinho, com comentários de Vítor Melícias e Bárbara Reis (sexta, às 20h, com continuação no sábado, às 23h, na RTP3).

DOCUMENTÁRIO

O Fazer de Cargaleiro

RTP2, 22h55

Estreia televisiva do documentário de Ricardo Clara Couto e Luís Filipe Borges sobre (e com) o mestre pintor e ceramista Manuel Cargaleiro. Nascido em 1927, em Vila Velha de Ródão, é um vulto da arte portuguesa desde meados do século XX. Integrou a Escola de Paris dos anos 1950, decorou uma das estações centrais do metro da capital francesa, onde vive, e tem também fundações e museus espalhados por Portugal e Itália.

DESPORTO

Automobilismo: Rali de Portugal 2022

RTP1, 19h

Directo. Arranca em Coimbra a 55.ª edição do Rali de Portugal, a quarta das 13 etapas do Campeonato do Mundo. Sébastien Ogier, campeão em título, e Sébastien Loeb, vencedor da prova de abertura da temporada em Monte Carlo, juntam-se a Ott Tanäk, vencedor em 2019, como cabeças-de-cartaz de um pelotão com um recorde de 100 equipas inscritas, com 25 nacionalidades representadas. A prova percorrerá, até domingo, 1.535,35 quilómetros, dos quais 343,3 cronometrados. A estação pública segue-a ora em directo, ora em blocos informativos. Paulo Solipa e António Catarino são, respectivamente, o narrador e o comentador de serviço.