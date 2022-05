Estrela Matilde e a defesa das tartarugas na ilha do Príncipe

Neste segundo episódio do podcast Azul, ouvimos a bióloga Estrela Matilde sobre o trabalho de preservação ambiental na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

No segundo episódio do podcast Azul, a convidada é a bióloga Estrela Matilde. Natural do Alentejo, reside há dez anos na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. É directora da Fundação Príncipe, uma organização não-governamental (ONG) que, desde 2015, procura preservar os ecossistemas do território e encontrar soluções criativas para lidar com a poluição marítima.

O arquipélago de São Tomé e Príncipe é uma importante área de reprodução e alimentação para cinco das sete espécies de tartarugas marinhas que há em todo o mundo. Em conversa com o jornalista Daniel Dias, do Azul, Estrela Matilde fala do trabalho que a Fundação Príncipe tem feito para proteger as tartarugas marinhas. A organização tem na sua equipa mais de 30 pessoas que no passado caçavam estes animais e hoje tentam impedir a sua captura ilegal. A bióloga portuguesa brinca quando fala do esforço de educação ambiental, dizendo que foi feito “um brainwashing às crianças da ilha”, que hoje em dia já não acham normal a ideia de se comer tartarugas.

Foto Estrela Matilde vive em África há dez anos e é directora da Fundação Príncipe, ONG fundada em 2015 GUSTAVO GALHARDO FIGUEIREDO

Estrela Matilde explica ainda de que modo o plástico que é despejado nos oceanos pode comprometer a saúde destes animais. Fala da fibropapilomatose, uma doença que parece estar relacionada com índices elevados de poluição e que se caracteriza pela presença de tumores que, não sendo malignos, “podem causar a morte” das tartarugas caso se alojem em zonas cruciais, como os olhos ou as barbatanas.

Para combater a poluição marítima, a Fundação Príncipe promove acções regulares de limpeza das praias. A ONG procura sempre auscultar a comunidade e envolvê-la nas suas iniciativas de conservação da natureza. “Somos oito mil a trabalhar em conjunto para defender uma ilha”, diz Estrela Matilde, aplaudindo o profundo “engajamento” de uma população que vive em condições desfavoráveis.

No final do episódio, deixamos algumas sugestões de leitura para explorar no site do Azul.

