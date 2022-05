José Sócrates tem viajado para o Brasil sem avisar os tribunais

O ex-primeiro-ministro José Sócrates tem feito viagens para o Brasil sem informar os tribunais portugueses. A notícia é avançada esta quarta-feira pela revista Visão, que dá conta de várias idas ao Brasil de Sócrates, principal arguido da Operação Marquês, algumas com estadia de várias semanas naquele país.

A investigação avança que o ex-primeiro-ministro está matriculado num doutoramento em Relações Internacionais, no âmbito do Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A informação foi confirmada pelo orientador da tese, Reginaldo Nasser, um professor universitário que é activista do Partido dos Trabalhadores (PT) – o partido de Lula da Silva com o qual José Sócrates tem mantido uma relação próxima, marcando presença em actividades partidárias.

De acordo com Reginaldo Nasser, Sócrates ingressou no doutoramento “por meio de um processo de selecção para alunos estrangeiros” e está a completar regularmente as disciplinas do programa de doutoramento. Com conhecimento dos casos controversos que pairam sobre a forma como José Sócrates obteve a licenciatura e o mestrado, o orientador explicou que as consultas feitas pela universidade não encontraram nada que impeçam o antigo primeiro-ministro “de cursar um programa de pós-graduação”.

No Brasil, José Sócrates tem participado em várias acções da campanha do PT, com intervenções em debates e com a sua coluna de opinião na revista Carta Capital, próxima do partido. Nem todas as acções envolvem idas àquele país, com algumas intervenções a terem sido feitas a partir de sua casa, na Ericeira, de acordo com a Visão.

No entanto, o próprio confirma em outras participações a sua presença no Brasil: é o caso de uma intervenção online no programa Giro das 11, de um canal do YouTube ligado ao Brasil 247, em que confirmou, a 18 de Abril, estar no país sul-americano, onde planeava ficar “mais duas semanas”.