Hospital de S. João perto do limite: mais de 200 profissionais com covid-19 e internamentos cheios

Com cerca de 80 doentes internados com covid-19, mais de 200 profissionais ausentes por causa da mesma doença, e a chegar ao início de cada dia “sem nenhuma vaga no hospital” para internamentos, o Centro Hospital de S. João, no Porto, reuniu esta semana o seu gabinete de crise e admite a possibilidade de, nos próximos dias, activar o nível 3 do plano de contingência, que lhe possibilita cancelar até 20% da actividade programada, se necessário. Nelson Pereira, director da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do hospital disse, esta quarta-feira aos jornalistas, que há um problema de gestão do aumento de casos da covid-19 e que não tem dúvida que pelo menos uma medida deve ser revista: a generalização do acesso aos testes.