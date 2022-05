Conselheiro nacional abre a porta à desfiliação do CDS ao fim de 28 anos de militância

O conselheiro nacional centrista Fernando Camelo de Almeida, que se demitiu esta semana da presidência da comissão política distrital de Aveiro do CDS-PP por discordar do rumo que o CDS-PP está a seguir, admite bater com a porta, desfiliando-se do partido.

“Ao fim de 28 anos de militância partidária estou a ponderar desfiliar-me do CDS. O modus operandi que está a ser implantado no terreno é mau e eu já não tenho paciência para aturar este tipo de coisas”, desabafou, em declarações ao PÚBLICO, Fernando Camelo de Almeida.

“O slogan da nova direcção do CDS-PP era construir, mas em muito pouco tempo percebeu-se que, afinal, mantém a mesma linha usada relativamente ao mandato da direcção anterior, ou seja, destruir”, criticou, sublinhando que “as pessoas que agora têm responsabilidades no partido são exactamente as mesmas que trouxeram o CDS para a desastrosa situação financeira em que o partido se encontra”.

Acusando a direcção de “discriminar” a distrital do CDS de Aveiro, apontando alguns exemplos em que isso se verificou, Fernando Camelo de Almeida discorda do pagamento das quotas pelos militantes, uma prática que passou a ser obrigatória com a liderança de Nuno Melo.

“Não tinha nenhum problema em pagar quotas, mas antes disso queria saber por onde vai o dinheiro. Queria saber se há pessoas remuneradas na secretaria-geral do partido. Acho que é legítimo que os militantes queiram saber para onde vai o dinheiro das quotas”, declara, defendendo que antes de o partido impor o pagamento de quotas - que passaram de um euro para dois euros por mês – “devia apresentar um plano de reestruturação financeira”. E aproveita para dizer que “nesta fase a imposição de quotas obrigatórias é difícil de explicar aos militantes” e deixa cair um elogio à anterior direcção. “Francisco Rodrigues dos Santos que teve de suportar eleições regionais, autárquicas e legislativas e nunca colocou a hipótese de quotas obrigatórias”.

Ainda a propósito de quotas, o ainda líder da distrital de Aveiro solta mais uma farpa indirecta ao presidente do CDS-PP, Nuno Melo. “As pessoas que sempre estiveram em cargos políticos pagaram alguma vez quotas enquanto elas eram facultativas? Qual é a moral que o actual presidente do partido tem para impor o pagamento de quotas obrigatórias aos militantes?”

Afirmando que o seu afastamento do partido será sempre uma “decisão dolorosa”, o também deputado municipal em Ovar teme que o partido se venha a tornar “numa coutada de um grupo de amigos”. “Não me revejo num partido de elites e de interesses, que quer circunscrever o CDS à pseudo-elite da política dependentes”, sublinha, declarando: “Quero sentir-me livre em termos de amarras partidárias”.

A terminar, Fernando Camelo de Almeida entende que “aqueles que estão em lugares à custa do partido têm obrigação de dar um contributo maior ao partido.”