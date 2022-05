Valorizar o Poder Local com ganhos em saúde

Ao longo dos últimos anos, Portugal tem assistido a duas importantes transformações, com potencial impacto na gestão da nossa saúde e do nosso território: por um lado, avançou-se com um processo de transferência de competências em diversas áreas para o poder local, concretizando o que a Constituição da República Portuguesa prevê desde 1976; por outro, foi aprovada uma nova Lei de Bases da Saúde, que define claramente os Sistemas Locais de Saúde. Uma e outra realidade andam de mãos dadas e certamente que na gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o envolvimento local tornar-se-á cada vez mais imprescindível, se queremos alcançar um SNS ainda mais próximo e centrado no cidadão. Afinal de contas, ninguém melhor do que o autarca conhece bem os seus munícipes e as suas necessidades e ninguém melhor do que o autarca pode influenciar o meio em que as pessoas circulam.